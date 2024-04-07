07.04.2024 | 16:30 | North Eastern re Organising Cultural Association FC-Gokulam Kerala FC | I-Ligi | 25. Hafta

North Eastern re Organising Cultural Association FC ile Gokulam Kerala FC 23/24 I-Ligi yarı final maçında karşı karşıya geliyor. tarafından yönetilen North Eastern re Organising Cultural Association FC-Gokulam Kerala FC maçı, Khuman Lampak Main Stadium Stadı'nda oynanıyor. North Eastern re Organising Cultural Association FC-Gokulam Kerala FC maçının canlı takibini www.aspor.com.tr'den yapabilirsiniz.



Takımlar: North Eastern re Organising Cultural Association FC-Gokulam Kerala FC

Maçın Tarihi ve Saati: 07.04.2024 / 16:30

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