www.aspor.com.tr Anasayfa
FİKSTÜR
PUAN DURUMU
TAKIMLAR
LİG İSTATİSTİĞİ
Maçları Filtrele
Ülke, Sezon, Lig Seçiniz
Ülke
Turnuva
Sezon
Maçlar
Canlı Skor Hindistan I-Ligi I-Ligi 23/24 Sezonu North Eastern re Organising Cultural Association FC - Gokulam Kerala FC maçı
I-Ligi 23/24
GENEL GÖRÜNÜM PUAN DURUMU FİKSTÜR TAKIMLAR

07.04.2024 | 16:30 | North Eastern re Organising Cultural Association FC-Gokulam Kerala FC | I-Ligi | 25. Hafta

North Eastern re Organising Cultural Association FC ile Gokulam Kerala FC 23/24 I-Ligi yarı final maçında karşı karşıya geliyor. tarafından yönetilen North Eastern re Organising Cultural Association FC-Gokulam Kerala FC maçı, Khuman Lampak Main Stadium Stadı'nda oynanıyor. North Eastern re Organising Cultural Association FC-Gokulam Kerala FC maçının canlı takibini www.aspor.com.tr'den yapabilirsiniz.

Takımlar: North Eastern re Organising Cultural Association FC-Gokulam Kerala FC
Maçın Tarihi ve Saati: 07.04.2024 / 16:30
Maçın Hakemi:

Yükleniyor Maç Bilgileri Yükleniyor