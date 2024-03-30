30.03.2024 | 11:30 | Real Kashmir-North Eastern re Organising Cultural Association FC | I-Ligi | 24. Hafta

Real Kashmir ile North Eastern re Organising Cultural Association FC 23/24 I-Ligi yarı final maçında karşı karşıya geliyor. tarafından yönetilen Real Kashmir-North Eastern re Organising Cultural Association FC maçı, TRC Turf Ground Stadı'nda oynanıyor. Real Kashmir-North Eastern re Organising Cultural Association FC maçının canlı takibini www.aspor.com.tr'den yapabilirsiniz.



Takımlar: Real Kashmir-North Eastern re Organising Cultural Association FC

Maçın Tarihi ve Saati: 30.03.2024 / 11:30

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