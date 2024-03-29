29.03.2024 | 01:00 | Kawkab Athletic Club of Marrakech-Hassania Union Sport Agadir | Fas Kupası | round_of_32. Hafta

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29.03.2024 | Kawkab Athletic Club of Marrakech - Hassania Union Sport Agadir 24.03.2024 | Olympique Dcheira - Ittihad Riadi Fkih Ben Salah 24.03.2024 | Qods Taza - Union Touarga 25.03.2024 | Wydad Temara - Racing Athletic Club Casablanca 26.03.2024 | Union Sportive Musulmane Oujda - Fus Rabat 28.03.2024 | Mouloudia Club Of Oujda - KAC Kenitra 28.03.2024 | Stade Marocain - Moghreb Athletic de Tetouan 28.03.2024 | Union Sportif Amal Tiznit - Adrar Souss 28.03.2024 | Fath Casablanca - Wydad Fes 28.03.2024 | Stade Marocain - Moghreb Athletic de Tetouan 29.03.2024 | Maghreb As De Fes - Ittihad Tanger 30.03.2024 | Olympique Club Of Khouribga - Difaa Hassani El Jadidi 30.03.2024 | SCC Mohammedia - CA Youssoufia Berrechid