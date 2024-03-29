www.aspor.com.tr Anasayfa
FİKSTÜR
PUAN DURUMU
TAKIMLAR
LİG İSTATİSTİĞİ
Maçları Filtrele
Ülke, Sezon, Lig Seçiniz
Ülke
Turnuva
Sezon
Maçlar
Canlı Skor Fas Fas Kupası Fas Kupası 2024 Sezonu Kawkab Athletic Club of Marrakech - Hassania Union Sport Agadir maçı
Fas Kupası 2024
GENEL GÖRÜNÜM PUAN DURUMU FİKSTÜR TAKIMLAR

29.03.2024 | 01:00 | Kawkab Athletic Club of Marrakech-Hassania Union Sport Agadir | Fas Kupası | round_of_32. Hafta

Kawkab Athletic Club of Marrakech ile Hassania Union Sport Agadir 2024 Fas Kupası yarı final maçında karşı karşıya geliyor. tarafından yönetilen Kawkab Athletic Club of Marrakech-Hassania Union Sport Agadir maçı, Stade de Marrakech Stadı'nda oynanıyor. Kawkab Athletic Club of Marrakech-Hassania Union Sport Agadir maçının canlı takibini www.aspor.com.tr'den yapabilirsiniz.

Takımlar: Kawkab Athletic Club of Marrakech-Hassania Union Sport Agadir
Maçın Tarihi ve Saati: 29.03.2024 / 01:00
Maçın Hakemi:

Yükleniyor Maç Bilgileri Yükleniyor