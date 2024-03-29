29.03.2024 | 01:00 | Kawkab Athletic Club of Marrakech-Hassania Union Sport Agadir | Fas Kupası | round_of_32. Hafta

Kawkab Athletic Club of Marrakech ile Hassania Union Sport Agadir 2024 Fas Kupası yarı final maçında karşı karşıya geliyor. tarafından yönetilen Kawkab Athletic Club of Marrakech-Hassania Union Sport Agadir maçı, Stade de Marrakech Stadı'nda oynanıyor. Kawkab Athletic Club of Marrakech-Hassania Union Sport Agadir maçının canlı takibini www.aspor.com.tr'den yapabilirsiniz.
Takımlar: Kawkab Athletic Club of Marrakech-Hassania Union Sport Agadir
Maçın Tarihi ve Saati: 29.03.2024 / 01:00
Maçın Hakemi: