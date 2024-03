Maçları Filtrele

28.03.2024 | FC Barcelona - SK Brann 06.09.2023 | Ferencvarosi TC - Kiryat Gat SC 06.09.2023 | Apollon Ladies Limassol - Zfk Ljuboten 06.09.2023 | Glasgow City LFC - Shelbourne FC Kadınlar 06.09.2023 | Zhilstroy-2 Kharkiv - Tallinna FC Flora 06.09.2023 | Valur Reykjavik - Fomget Genclick Ve Spor 06.09.2023 | Levante UD - Stjarnan Gardabaer 06.09.2023 | Juventus Turin - Okzhetpes Kokshetau 06.09.2023 | SK Brann - Lokomotiv Stara Zagora 06.09.2023 | Broendby IF - Celtic LFC 06.09.2023 | Olimpia Cluj - Spartak Myjava 06.09.2023 | Biik Kazygurt - Sfk Riga 06.09.2023 | ZFK Spartak Subotica - KI Klaksvik 06.09.2023 | ZNK Pomurje - Wfc Samegrelo Chkhorotskhu 06.09.2023 | Arsenal WFC - Linkopings FC 06.09.2023 | Gintra Universitetas - Cardiff City FC Kadınlar 06.09.2023 | ZNK SFK 200 Sarajevo - Znk Osijek 06.09.2023 | Dinamo-BGUFK Minsk - Agarista SS Anenii Noi 06.09.2023 | FC PAOK Thessaloniki - Racing Union Luxembourg 06.09.2023 | Vllaznia Shkoder - Wfc Hajvalia 06.09.2023 | ZFK Breznica Pljevlja - Birkirkara FC 06.09.2023 | Eintracht Frankfurt - 1. FC Slovacko 06.09.2023 | FC Twente - SK Sturm Graz 06.09.2023 | HB Koege - Kuopion Palloseura 06.09.2023 | WFC Minsk - Vaalerenga Oslo 06.09.2023 | RSC Anderlecht Bayanlar - GKS Katowice 06.09.2023 | SL Benfica Lisbon - Cliftonville LFC 06.09.2023 | Paris FC - Kryvbas Krivyi Rig 09.09.2023 | Ferencvarosi TC - Spartak Myjava 09.09.2023 | ZNK SFK 200 Sarajevo - Tallinna FC Flora 09.09.2023 | ZNK Pomurje - Zfk Ljuboten 09.09.2023 | Shelbourne FC Kadınlar - Cardiff City FC Kadınlar 09.09.2023 | Biik Kazygurt - Cliftonville LFC 09.09.2023 | Wfc Hajvalia - Fomget Genclick Ve Spor 09.09.2023 | HB Koege - KI Klaksvik 09.09.2023 | Juventus Turin - Eintracht Frankfurt 09.09.2023 | SK Sturm Graz - Stjarnan Gardabaer 09.09.2023 | Broendby IF - WFC Minsk 09.09.2023 | Lokomotiv Stara Zagora - GKS Katowice 09.09.2023 | Arsenal WFC - Paris FC 09.09.2023 | Olimpia Cluj - Kiryat Gat SC 09.09.2023 | ZFK Spartak Subotica - Kuopion Palloseura 09.09.2023 | Apollon Ladies Limassol - Wfc Samegrelo Chkhorotskhu 09.09.2023 | Glasgow City LFC - Gintra Universitetas 09.09.2023 | AFC Ajax - Dinamo-BGUFK Minsk 09.09.2023 | Zhilstroy-2 Kharkiv - Znk Osijek 09.09.2023 | FC Zurich - Birkirkara FC 09.09.2023 | SKN St. Polten - FC PAOK Thessaloniki 09.09.2023 | Vllaznia Shkoder - Valur Reykjavik 09.09.2023 | 1. FC Slovacko - Okzhetpes Kokshetau 09.09.2023 | Linkopings FC - Kryvbas Krivyi Rig 09.09.2023 | SL Benfica Lisbon - Sfk Riga 09.09.2023 | Levante UD - FC Twente 09.09.2023 | Vaalerenga Oslo - Celtic LFC 09.09.2023 | RSC Anderlecht Bayanlar - SK Brann 10.10.2023 | Eintracht Frankfurt - AC Sparta Prague 10.10.2023 | Paris FC - Vfl Wolfsburg 10.10.2023 | Valur Reykjavik - SKN St. Polten 10.10.2023 | Manchester United WFC - Paris Saint-Germain FC 11.10.2023 | AS Roma - Zhilstroy-2 Kharkiv 11.10.2023 | Apollon Ladies Limassol - SL Benfica Lisbon 11.10.2023 | ZFK Spartak Subotica - FC Rosengaard Malmo 11.10.2023 | Slavia Prague - Olimpia Cluj 11.10.2023 | Hacken Gothenburg - FC Twente 11.10.2023 | FC Zurich - AFC Ajax 11.10.2023 | Real Madrid - Vaalerenga Oslo 11.10.2023 | Glasgow City LFC - SK Brann 18.10.2023 | Zhilstroy-2 Kharkiv - AS Roma 18.10.2023 | Olimpia Cluj - Slavia Prague 18.10.2023 | FC Rosengaard Malmo - ZFK Spartak Subotica 18.10.2023 | AC Sparta Prague - Eintracht Frankfurt 18.10.2023 | Vfl Wolfsburg - Paris FC 18.10.2023 | SK Brann - Glasgow City LFC 18.10.2023 | FC Twente - Hacken Gothenburg 18.10.2023 | SKN St. Polten - Valur Reykjavik 18.10.2023 | AFC Ajax - FC Zurich 18.10.2023 | Vaalerenga Oslo - Real Madrid 18.10.2023 | Paris Saint-Germain FC - Manchester United WFC 18.10.2023 | SL Benfica Lisbon - Apollon Ladies Limassol 14.11.2023 | FC Rosengaard Malmo - Eintracht Frankfurt 14.11.2023 | SKN St. Polten - SK Brann 14.11.2023 | Slavia Prague - Olympique Lyon 14.11.2023 | FC Barcelona - SL Benfica Lisbon 15.11.2023 | Bayern Munich - AS Roma 15.11.2023 | Paris FC - Hacken Gothenburg 15.11.2023 | AFC Ajax - Paris Saint-Germain FC 15.11.2023 | Real Madrid - Chelsea Fc Women 22.11.2023 | SK Brann - Slavia Prague 22.11.2023 | Olympique Lyon - SKN St. Polten 22.11.2023 | Eintracht Frankfurt - FC Barcelona 22.11.2023 | SL Benfica Lisbon - FC Rosengaard Malmo 23.11.2023 | Hacken Gothenburg - Real Madrid 23.11.2023 | Paris Saint-Germain FC - Bayern Munich 23.11.2023 | Chelsea Fc Women - Paris FC 23.11.2023 | AS Roma - AFC Ajax 13.12.2023 | FC Rosengaard Malmo - FC Barcelona 13.12.2023 | SKN St. Polten - Slavia Prague 13.12.2023 | Olympique Lyon - SK Brann 13.12.2023 | SL Benfica Lisbon - Eintracht Frankfurt 14.12.2023 | Bayern Munich - AFC Ajax 14.12.2023 | Paris FC - Real Madrid 14.12.2023 | Paris Saint-Germain FC - AS Roma 14.12.2023 | Chelsea Fc Women - Hacken Gothenburg 20.12.2023 | AFC Ajax - Bayern Munich 20.12.2023 | AS Roma - Paris Saint-Germain FC 20.12.2023 | Hacken Gothenburg - Chelsea Fc Women 20.12.2023 | Real Madrid - Paris FC 21.12.2023 | SK Brann - Olympique Lyon 21.12.2023 | Eintracht Frankfurt - SL Benfica Lisbon 21.12.2023 | Slavia Prague - SKN St. Polten 21.12.2023 | FC Barcelona - FC Rosengaard Malmo 18.01.2024 | Slavia Prague - SKN St. Polten 24.01.2024 | Hacken Gothenburg - Paris FC 24.01.2024 | AS Roma - Bayern Munich 24.01.2024 | Paris Saint-Germain FC - AFC Ajax 24.01.2024 | Chelsea Fc Women - Real Madrid 25.01.2024 | FC Rosengaard Malmo - SL Benfica Lisbon 25.01.2024 | Slavia Prague - SK Brann 25.01.2024 | FC Barcelona - Eintracht Frankfurt 25.01.2024 | SKN St. Polten - Olympique Lyon 30.01.2024 | Paris FC - Chelsea Fc Women 30.01.2024 | Real Madrid - Hacken Gothenburg 30.01.2024 | Bayern Munich - Paris Saint-Germain FC 30.01.2024 | AFC Ajax - AS Roma 31.01.2024 | SK Brann - SKN St. Polten 31.01.2024 | Olympique Lyon - Slavia Prague 31.01.2024 | Eintracht Frankfurt - FC Rosengaard Malmo 31.01.2024 | SL Benfica Lisbon - FC Barcelona 19.03.2024 | AFC Ajax - Chelsea Fc Women 19.03.2024 | SL Benfica Lisbon - Olympique Lyon 20.03.2024 | Hacken Gothenburg - Paris Saint-Germain FC 20.03.2024 | SK Brann - FC Barcelona 27.03.2024 | Olympique Lyon - SL Benfica Lisbon 27.03.2024 | Chelsea Fc Women - AFC Ajax 28.03.2024 | Paris Saint-Germain FC - Hacken Gothenburg