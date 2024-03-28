28.03.2024 | 23:00 | Independiente Rivadavia de Mendoza Reserve-CA River Plate (Arg) | Copa de la Liga, Reserves | 6. Hafta

Maçları Filtrele

28.03.2024 | Independiente Rivadavia de Mendoza Reserve - CA River Plate (Arg) 06.02.2024 | CD Godoy Cruz - Defensa Y Justicia Reserve 06.02.2024 | CA Union Santa Fe Reserve - Newells Old Boys 06.02.2024 | CA Barracas Central Reserve - Racing Club Avellaneda 07.02.2024 | CA Banfield - Argentinos Juniors Reserve 07.02.2024 | CA Huracan - CA Tigre Reserve 07.02.2024 | Rosario Central Reserve - Independiente Rivadavia de Mendoza Reserve 08.02.2024 | Boca Juniors - Estudiantes de LP Reserve 08.02.2024 | CA Platense - CA Lanus 08.02.2024 | Independiente Reserve - CA Sarmiento de Junin 08.02.2024 | CA Central Cordoba SE Reserve - CA Talleres de Cordoba Reserve 08.02.2024 | CA Belgrano - Atletico Tucuman Reserve 08.02.2024 | Gimnasia de la Plata Reserve - CA River Plate (Arg) 08.02.2024 | Velez Sarsfield Reserve - San Lorenzo de Almagro Res. 08.02.2024 | Deportivo Riestra Afbc Reserve - Instituto AC Cordoba Reserves 21.02.2024 | Argentinos Juniors Reserve - CA Belgrano 21.02.2024 | CA Lanus - CD Godoy Cruz 21.02.2024 | Newells Old Boys - CA Central Cordoba SE Reserve 21.02.2024 | Deportivo Riestra Afbc Reserve - CA Barracas Central Reserve 22.02.2024 | Independiente Rivadavia de Mendoza Reserve - Gimnasia de la Plata Reserve 22.02.2024 | Atletico Tucuman Reserve - Rosario Central Reserve 22.02.2024 | Independiente Reserve - CA Huracan 22.02.2024 | Estudiantes de LP Reserve - CA Union Santa Fe Reserve 22.02.2024 | San Lorenzo de Almagro Res. - Racing Club Avellaneda 22.02.2024 | CA Sarmiento de Junin - Defensa Y Justicia Reserve 22.02.2024 | CA Talleres de Cordoba Reserve - CA Platense 22.02.2024 | Instituto AC Cordoba Reserves - CA Banfield 23.02.2024 | CA Tigre Reserve - Boca Juniors 23.02.2024 | CA River Plate (Arg) - Velez Sarsfield Reserve 27.02.2024 | Rosario Central Reserve - Argentinos Juniors Reserve 27.02.2024 | CA Union Santa Fe Reserve - CA Tigre Reserve 27.02.2024 | CA Platense - Newells Old Boys 28.02.2024 | CA Belgrano - Instituto AC Cordoba Reserves 28.02.2024 | Boca Juniors - Independiente Reserve 28.02.2024 | Gimnasia de la Plata Reserve - Atletico Tucuman Reserve 28.02.2024 | CD Godoy Cruz - CA Talleres de Cordoba Reserve 28.02.2024 | CA Huracan - CA Sarmiento de Junin 29.02.2024 | Racing Club Avellaneda - CA River Plate (Arg) 29.02.2024 | CA Central Cordoba SE Reserve - Estudiantes de LP Reserve 29.02.2024 | CA Banfield - Deportivo Riestra Afbc Reserve 29.02.2024 | Defensa Y Justicia Reserve - CA Lanus 29.02.2024 | Velez Sarsfield Reserve - Independiente Rivadavia de Mendoza Reserve 29.02.2024 | CA Barracas Central Reserve - San Lorenzo de Almagro Res. 05.03.2024 | CA Central Cordoba SE Reserve - Estudiantes de LP Reserve 12.03.2024 | CA Sarmiento de Junin - CA Lanus 12.03.2024 | CA Talleres de Cordoba Reserve - Defensa Y Justicia Reserve 13.03.2024 | Newells Old Boys - CD Godoy Cruz 13.03.2024 | Instituto AC Cordoba Reserves - Rosario Central Reserve 14.03.2024 | Atletico Tucuman Reserve - Velez Sarsfield Reserve 14.03.2024 | CA Huracan - Boca Juniors 15.03.2024 | Independiente Rivadavia de Mendoza Reserve - Racing Club Avellaneda 15.03.2024 | Independiente Reserve - CA Union Santa Fe Reserve 15.03.2024 | Deportivo Riestra Afbc Reserve - CA Belgrano 15.03.2024 | Argentinos Juniors Reserve - Gimnasia de la Plata Reserve 15.03.2024 | CA Banfield - CA Barracas Central Reserve 15.03.2024 | CA Tigre Reserve - CA Central Cordoba SE Reserve 15.03.2024 | Estudiantes de LP Reserve - CA Platense 16.03.2024 | CA River Plate (Arg) - San Lorenzo de Almagro Res. 19.03.2024 | CA Belgrano - CA Banfield 19.03.2024 | Defensa Y Justicia Reserve - Newells Old Boys 19.03.2024 | Gimnasia de la Plata Reserve - Instituto AC Cordoba Reserves 20.03.2024 | CA Central Cordoba SE Reserve - Independiente Reserve 20.03.2024 | CD Godoy Cruz - Estudiantes de LP Reserve 21.03.2024 | CA Lanus - CA Talleres de Cordoba Reserve 21.03.2024 | Racing Club Avellaneda - Atletico Tucuman Reserve 21.03.2024 | Rosario Central Reserve - Deportivo Riestra Afbc Reserve 21.03.2024 | CA Union Santa Fe Reserve - CA Huracan 21.03.2024 | CA Platense - CA Tigre Reserve 22.03.2024 | Boca Juniors - CA Sarmiento de Junin 22.03.2024 | San Lorenzo de Almagro Res. - Independiente Rivadavia de Mendoza Reserve 22.03.2024 | Velez Sarsfield Reserve - Argentinos Juniors Reserve 22.03.2024 | CA Barracas Central Reserve - CA River Plate (Arg) 26.03.2024 | Argentinos Juniors Reserve - Racing Club Avellaneda 26.03.2024 | Estudiantes de LP Reserve - Defensa Y Justicia Reserve 26.03.2024 | Instituto AC Cordoba Reserves - Velez Sarsfield Reserve 27.03.2024 | CA Banfield - Rosario Central Reserve 27.03.2024 | CA Belgrano - CA Barracas Central Reserve 27.03.2024 | CA Tigre Reserve - CD Godoy Cruz 27.03.2024 | Independiente Reserve - CA Platense 27.03.2024 | Deportivo Riestra Afbc Reserve - Gimnasia de la Plata Reserve 28.03.2024 | Atletico Tucuman Reserve - San Lorenzo de Almagro Res. 28.03.2024 | Boca Juniors - CA Union Santa Fe Reserve 28.03.2024 | CA Huracan - CA Central Cordoba SE Reserve 28.03.2024 | Newells Old Boys - CA Lanus 28.03.2024 | CA Sarmiento de Junin - CA Talleres de Cordoba Reserve