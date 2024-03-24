24.03.2024 | 03:00 | CA Juventud Unida Universitario San Luis-CD Argentino Monte Maiz | Torneo Federal A | 1. Hafta

CA Juventud Unida Universitario San Luis ile CD Argentino Monte Maiz 2024 Torneo Federal A yarı final maçında karşı karşıya geliyor. tarafından yönetilen CA Juventud Unida Universitario San Luis-CD Argentino Monte Maiz maçı, Estadio Mario Sebastian Diez Stadı'nda oynanıyor. CA Juventud Unida Universitario San Luis-CD Argentino Monte Maiz maçının canlı takibini www.aspor.com.tr'den yapabilirsiniz.
Takımlar: CA Juventud Unida Universitario San Luis-CD Argentino Monte Maiz
Maçın Tarihi ve Saati: 24.03.2024 / 03:00
Maçın Hakemi: