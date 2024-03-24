24.03.2024 | 06:00 | Western United FC Youth-Caroline Springs George Cross FC | Victoria Premier League 1 | 7. Hafta

Western United FC Youth ile Caroline Springs George Cross FC 2024 Victoria Premier League 1 yarı final maçında karşı karşıya geliyor. tarafından yönetilen Western United FC Youth-Caroline Springs George Cross FC maçı, Melbourne Rectangular Stadyumu Stadı'nda oynanıyor. Western United FC Youth-Caroline Springs George Cross FC maçının canlı takibini www.aspor.com.tr'den yapabilirsiniz.



Takımlar: Western United FC Youth-Caroline Springs George Cross FC

Maçın Tarihi ve Saati: 24.03.2024 / 06:00

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