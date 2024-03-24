24.03.2024 | 10:00 | Beijing Institute Of Technology FC-Xian Chongde Ronghai | Çin 2. Lig | 1. Hafta

Beijing Institute Of Technology FC ile Xian Chongde Ronghai 2024 Çin 2. Lig yarı final maçında karşı karşıya geliyor. tarafından yönetilen Beijing Institute Of Technology FC-Xian Chongde Ronghai maçı, Beijing Institute of Technology Eastern Athletic F Stadı'nda oynanıyor. Beijing Institute Of Technology FC-Xian Chongde Ronghai maçının canlı takibini www.aspor.com.tr'den yapabilirsiniz.



Takımlar: Beijing Institute Of Technology FC-Xian Chongde Ronghai

Maçın Tarihi ve Saati: 24.03.2024 / 10:00

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