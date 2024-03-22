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Canlı Skor Belçika Süper Lig,Kadınlar Süper Lig,Kadınlar 23/24 Sezonu Sporting du Pays de Charleroi - FC Femina White Star Woluwe maçı
Süper Lig,Kadınlar 23/24
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22.03.2024 | 22:00 | Sporting du Pays de Charleroi-FC Femina White Star Woluwe | Süper Lig,Kadınlar | 1. Hafta

Sporting du Pays de Charleroi ile FC Femina White Star Woluwe 23/24 Süper Lig,Kadınlar yarı final maçında karşı karşıya geliyor. tarafından yönetilen Sporting du Pays de Charleroi-FC Femina White Star Woluwe maçı, Stade du Pays de Charleroi Stadı'nda oynanıyor. Sporting du Pays de Charleroi-FC Femina White Star Woluwe maçının canlı takibini www.aspor.com.tr'den yapabilirsiniz.

Takımlar: Sporting du Pays de Charleroi-FC Femina White Star Woluwe
Maçın Tarihi ve Saati: 22.03.2024 / 22:00
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