16.03.2024 | 22:00 | Royal Olympic Charleroi Chatelet Farciennes-Kvv Thes Sport Tessenderlo | Nationale 1 | 27. Hafta

Royal Olympic Charleroi Chatelet Farciennes ile Kvv Thes Sport Tessenderlo 23/24 Nationale 1 yarı final maçında karşı karşıya geliyor. tarafından yönetilen Royal Olympic Charleroi Chatelet Farciennes-Kvv Thes Sport Tessenderlo maçı, Stade de la Neuville Stadı'nda oynanıyor. Royal Olympic Charleroi Chatelet Farciennes-Kvv Thes Sport Tessenderlo maçının canlı takibini www.aspor.com.tr'den yapabilirsiniz.



Takımlar: Royal Olympic Charleroi Chatelet Farciennes-Kvv Thes Sport Tessenderlo

Maçın Tarihi ve Saati: 16.03.2024 / 22:00

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