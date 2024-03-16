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Botola Pro D2 23/24
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16.03.2024 | 18:00 | ASS Association Sportive de Sale-Racing Athletic Club Casablanca | Botola Pro D2 | 20. Hafta

ASS Association Sportive de Sale ile Racing Athletic Club Casablanca 23/24 Botola Pro D2 20. hafta maçında karşı karşıya geliyor. tarafından yönetilen ASS Association Sportive de Sale-Racing Athletic Club Casablanca maçı, Stade Boubker Ammar'nde oynanıyor. ASS Association Sportive de Sale-Racing Athletic Club Casablanca maçı canlı takibini www.aspor.com.tr'den yapabilirsiniz.

Takımlar: ASS Association Sportive de Sale-Racing Athletic Club Casablanca
Maçın Tarihi ve Saati: 16.03.2024 / 18:00
Maçın Hakemi:

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