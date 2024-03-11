11.03.2024 | 13:00 | Rajasthan United-North Eastern re Organising Cultural Association FC | I-Ligi | 21. Hafta

Rajasthan United ile North Eastern re Organising Cultural Association FC 23/24 I-Ligi yarı final maçında karşı karşıya geliyor. tarafından yönetilen Rajasthan United-North Eastern re Organising Cultural Association FC maçı, Rajasthan University Stadium Stadı'nda oynanıyor. Rajasthan United-North Eastern re Organising Cultural Association FC maçının canlı takibini www.aspor.com.tr'den yapabilirsiniz.



Takımlar: Rajasthan United-North Eastern re Organising Cultural Association FC

Maçın Tarihi ve Saati: 11.03.2024 / 13:00

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