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Canlı Skor Hindistan I-Ligi I-Ligi 23/24 Sezonu North Eastern re Organising Cultural Association FC - Churchill Brothers SC maçı
I-Ligi 23/24
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08.03.2024 | 12:30 | North Eastern re Organising Cultural Association FC-Churchill Brothers SC | I-Ligi | 20. Hafta

North Eastern re Organising Cultural Association FC ile Churchill Brothers SC 23/24 I-Ligi 20. hafta maçında karşı karşıya geliyor. tarafından yönetilen North Eastern re Organising Cultural Association FC-Churchill Brothers SC maçı, Khuman Lampak Main Stadium'nde oynanıyor. North Eastern re Organising Cultural Association FC-Churchill Brothers SC maçı canlı takibini www.aspor.com.tr'den yapabilirsiniz.

Takımlar: North Eastern re Organising Cultural Association FC-Churchill Brothers SC
Maçın Tarihi ve Saati: 08.03.2024 / 12:30
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