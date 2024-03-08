08.03.2024 | 12:30 | North Eastern re Organising Cultural Association FC-Churchill Brothers SC | I-Ligi | 20. Hafta

North Eastern re Organising Cultural Association FC ile Churchill Brothers SC 23/24 I-Ligi 20. hafta maçında karşı karşıya geliyor. tarafından yönetilen North Eastern re Organising Cultural Association FC-Churchill Brothers SC maçı, Khuman Lampak Main Stadium'nde oynanıyor. North Eastern re Organising Cultural Association FC-Churchill Brothers SC maçı canlı takibini www.aspor.com.tr'den yapabilirsiniz.



Takımlar: North Eastern re Organising Cultural Association FC-Churchill Brothers SC

Maçın Tarihi ve Saati: 08.03.2024 / 12:30

Maçın Hakemi: