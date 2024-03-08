08.03.2024 | 05:00 | CD Tecnico Universitario-CD Universidad Catolica del Ecuador | Copa Sudamericana | 1. Hafta

CD Tecnico Universitario ile CD Universidad Catolica del Ecuador 2024 Copa Sudamericana yarı final maçında karşı karşıya geliyor. tarafından yönetilen CD Tecnico Universitario-CD Universidad Catolica del Ecuador maçı, Estadio Bellavista Stadı'nda oynanıyor. CD Tecnico Universitario-CD Universidad Catolica del Ecuador maçının canlı takibini www.aspor.com.tr'den yapabilirsiniz.
Takımlar: CD Tecnico Universitario-CD Universidad Catolica del Ecuador
Maçın Tarihi ve Saati: 08.03.2024 / 05:00
Maçın Hakemi: