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Copa Sudamericana 2024
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08.03.2024 | 05:00 | CD Tecnico Universitario-CD Universidad Catolica del Ecuador | Copa Sudamericana | 1. Hafta

CD Tecnico Universitario ile CD Universidad Catolica del Ecuador 2024 Copa Sudamericana yarı final maçında karşı karşıya geliyor. tarafından yönetilen CD Tecnico Universitario-CD Universidad Catolica del Ecuador maçı, Estadio Bellavista Stadı'nda oynanıyor. CD Tecnico Universitario-CD Universidad Catolica del Ecuador maçının canlı takibini www.aspor.com.tr'den yapabilirsiniz.

Takımlar: CD Tecnico Universitario-CD Universidad Catolica del Ecuador
Maçın Tarihi ve Saati: 08.03.2024 / 05:00
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