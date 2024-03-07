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Copa de la Liga 2024
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07.03.2024 | 03:30 | CA River Plate (Arg)-Independiente Rivadavia De Mendoza | Copa de la Liga | 9. Hafta

CA River Plate (Arg) ile Independiente Rivadavia De Mendoza 2024 Copa de la Liga yarı final maçında karşı karşıya geliyor. tarafından yönetilen CA River Plate (Arg)-Independiente Rivadavia De Mendoza maçı, Estadio Monumental Antonio Vespucio Liberti Stadı'nda oynanıyor. CA River Plate (Arg)-Independiente Rivadavia De Mendoza maçının canlı takibini www.aspor.com.tr'den yapabilirsiniz.

Takımlar: CA River Plate (Arg)-Independiente Rivadavia De Mendoza
Maçın Tarihi ve Saati: 07.03.2024 / 03:30
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