03.03.2024 | 17:00 | Kawkab Athletic Club of Marrakech-Olympique Club Of Khouribga | Botola Pro D2 | 19. Hafta

Kawkab Athletic Club of Marrakech ile Olympique Club Of Khouribga 23/24 Botola Pro D2 yarı final maçında karşı karşıya geliyor. tarafından yönetilen Kawkab Athletic Club of Marrakech-Olympique Club Of Khouribga maçı, Stade de Marrakech Stadı'nda oynanıyor. Kawkab Athletic Club of Marrakech-Olympique Club Of Khouribga maçının canlı takibini www.aspor.com.tr'den yapabilirsiniz.
Takımlar: Kawkab Athletic Club of Marrakech-Olympique Club Of Khouribga
Maçın Tarihi ve Saati: 03.03.2024 / 17:00
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