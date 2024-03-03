03.03.2024 | 17:00 | Kawkab Athletic Club of Marrakech-Olympique Club Of Khouribga | Botola Pro D2 | 19. Hafta

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03.03.2024 | Kawkab Athletic Club of Marrakech - Olympique Club Of Khouribga 02.09.2023 | Racing Athletic Club Casablanca - Chabab Ben Guerir 02.09.2023 | Olympique Dcheira - Chabab Atlas Khenifra 02.09.2023 | Stade Marocain - ASS Association Sportive de Sale 02.09.2023 | Kawkab Athletic Club of Marrakech - Union Sportive Musulmane Oujda 02.09.2023 | Wydad Fes - Olympique Club Of Khouribga 02.09.2023 | Raja Beni Mellal - Difaa Hassani El Jadidi 02.09.2023 | Rapide Oued Zem - CODM Meknes 03.09.2023 | JS Massira - Ittifaq Marrakech 10.09.2023 | ASS Association Sportive de Sale - Kawkab Athletic Club of Marrakech 10.09.2023 | Chabab Ben Guerir - JS Massira 10.09.2023 | Union Sportive Musulmane Oujda - Racing Athletic Club Casablanca 10.09.2023 | Wydad Fes - Raja Beni Mellal 10.09.2023 | Difaa Hassani El Jadidi - Stade Marocain 10.09.2023 | Olympique Club Of Khouribga - Olympique Dcheira 10.09.2023 | Chabab Atlas Khenifra - Rapide Oued Zem 12.09.2023 | Ittifaq Marrakech - CODM Meknes 17.09.2023 | Difaa Hassani El Jadidi - Stade Marocain 17.09.2023 | Olympique Club Of Khouribga - Olympique Dcheira 17.09.2023 | ASS Association Sportive de Sale - Kawkab Athletic Club of Marrakech 17.09.2023 | Chabab Atlas Khenifra - Rapide Oued Zem 17.09.2023 | Chabab Ben Guerir - JS Massira 17.09.2023 | Union Sportive Musulmane Oujda - Racing Athletic Club Casablanca 17.09.2023 | Ittifaq Marrakech - CODM Meknes 18.09.2023 | Wydad Fes - Raja Beni Mellal 23.09.2023 | CODM Meknes - Chabab Atlas Khenifra 23.09.2023 | JS Massira - ASS Association Sportive de Sale 23.09.2023 | Racing Athletic Club Casablanca - Difaa Hassani El Jadidi 23.09.2023 | Olympique Dcheira - Chabab Ben Guerir 24.09.2023 | Kawkab Athletic Club of Marrakech - Wydad Fes 24.09.2023 | Raja Beni Mellal - Olympique Club Of Khouribga 24.09.2023 | Stade Marocain - Union Sportive Musulmane Oujda 24.09.2023 | Rapide Oued Zem - Ittifaq Marrakech 29.09.2023 | Difaa Hassani El Jadidi - CODM Meknes 30.09.2023 | Wydad Fes - JS Massira 30.09.2023 | Raja Beni Mellal - Racing Athletic Club Casablanca 30.09.2023 | ASS Association Sportive de Sale - Olympique Dcheira 01.10.2023 | Chabab Ben Guerir - Stade Marocain 01.10.2023 | Union Sportive Musulmane Oujda - Rapide Oued Zem 01.10.2023 | Ittifaq Marrakech - Chabab Atlas Khenifra 01.10.2023 | Olympique Club Of Khouribga - Kawkab Athletic Club of Marrakech 07.10.2023 | Racing Athletic Club Casablanca - ASS Association Sportive de Sale 07.10.2023 | Olympique Dcheira - Wydad Fes 07.10.2023 | Kawkab Athletic Club of Marrakech - Raja Beni Mellal 07.10.2023 | Rapide Oued Zem - Difaa Hassani El Jadidi 08.10.2023 | CODM Meknes - Chabab Ben Guerir 08.10.2023 | JS Massira - Olympique Club Of Khouribga 08.10.2023 | Stade Marocain - Ittifaq Marrakech 08.10.2023 | Chabab Atlas Khenifra - Union Sportive Musulmane Oujda 14.10.2023 | Union Sportive Musulmane Oujda - Ittifaq Marrakech 14.10.2023 | Wydad Fes - Stade Marocain 14.10.2023 | ASS Association Sportive de Sale - CODM Meknes 14.10.2023 | Chabab Ben Guerir - Rapide Oued Zem 15.10.2023 | Kawkab Athletic Club of Marrakech - Olympique Dcheira 15.10.2023 | Difaa Hassani El Jadidi - Chabab Atlas Khenifra 15.10.2023 | Olympique Club Of Khouribga - Racing Athletic Club Casablanca 15.10.2023 | Raja Beni Mellal - JS Massira 21.10.2023 | JS Massira - Kawkab Athletic Club of Marrakech 21.10.2023 | Racing Athletic Club Casablanca - Wydad Fes 21.10.2023 | Stade Marocain - Olympique Club Of Khouribga 21.10.2023 | Chabab Atlas Khenifra - Chabab Ben Guerir 22.10.2023 | CODM Meknes - Union Sportive Musulmane Oujda 22.10.2023 | Olympique Dcheira - Raja Beni Mellal 22.10.2023 | Rapide Oued Zem - ASS Association Sportive de Sale 22.10.2023 | Ittifaq Marrakech - Difaa Hassani El Jadidi 28.10.2023 | Union Sportive Musulmane Oujda - Difaa Hassani El Jadidi 28.10.2023 | Wydad Fes - Rapide Oued Zem 28.10.2023 | ASS Association Sportive de Sale - Chabab Atlas Khenifra 28.10.2023 | Olympique Dcheira - JS Massira 28.10.2023 | Chabab Ben Guerir - Ittifaq Marrakech 29.10.2023 | Raja Beni Mellal - Stade Marocain 29.10.2023 | Kawkab Athletic Club of Marrakech - Racing Athletic Club Casablanca 29.10.2023 | Olympique Club Of Khouribga - CODM Meknes 04.11.2023 | CODM Meknes - Raja Beni Mellal 04.11.2023 | Stade Marocain - Kawkab Athletic Club of Marrakech 04.11.2023 | Chabab Atlas Khenifra - Olympique Club Of Khouribga 04.11.2023 | Rapide Oued Zem - JS Massira 05.11.2023 | Racing Athletic Club Casablanca - Olympique Dcheira 05.11.2023 | Union Sportive Musulmane Oujda - ASS Association Sportive de Sale 05.11.2023 | Difaa Hassani El Jadidi - Chabab Ben Guerir 05.11.2023 | Ittifaq Marrakech - Wydad Fes 11.11.2023 | JS Massira - Racing Athletic Club Casablanca 11.11.2023 | ASS Association Sportive de Sale - Ittifaq Marrakech 11.11.2023 | Olympique Dcheira - Stade Marocain 11.11.2023 | Chabab Ben Guerir - Union Sportive Musulmane Oujda 12.11.2023 | Wydad Fes - CODM Meknes 12.11.2023 | Raja Beni Mellal - Rapide Oued Zem 12.11.2023 | Kawkab Athletic Club of Marrakech - Chabab Atlas Khenifra 12.11.2023 | Olympique Club Of Khouribga - Difaa Hassani El Jadidi 18.11.2023 | Chabab Atlas Khenifra - JS Massira 18.11.2023 | Stade Marocain - Racing Athletic Club Casablanca 18.11.2023 | Chabab Ben Guerir - ASS Association Sportive de Sale 18.11.2023 | Union Sportive Musulmane Oujda - Raja Beni Mellal 19.11.2023 | CODM Meknes - Kawkab Athletic Club of Marrakech 19.11.2023 | Rapide Oued Zem - Olympique Club Of Khouribga 19.11.2023 | Difaa Hassani El Jadidi - Wydad Fes 19.11.2023 | Ittifaq Marrakech - Olympique Dcheira 25.11.2023 | JS Massira - Stade Marocain 25.11.2023 | Wydad Fes - Chabab Ben Guerir 25.11.2023 | ASS Association Sportive de Sale - Difaa Hassani El Jadidi 25.11.2023 | Olympique Dcheira - CODM Meknes 26.11.2023 | Olympique Club Of Khouribga - Union Sportive Musulmane Oujda 26.11.2023 | Raja Beni Mellal - Ittifaq Marrakech 26.11.2023 | Racing Athletic Club Casablanca - Chabab Atlas Khenifra 27.11.2023 | Kawkab Athletic Club of Marrakech - Rapide Oued Zem 03.12.2023 | CODM Meknes - Stade Marocain 03.12.2023 | Difaa Hassani El Jadidi - JS Massira 03.12.2023 | ASS Association Sportive de Sale - Olympique Club Of Khouribga 03.12.2023 | Chabab Atlas Khenifra - Wydad Fes 03.12.2023 | Rapide Oued Zem - Racing Athletic Club Casablanca 03.12.2023 | Chabab Ben Guerir - Raja Beni Mellal 03.12.2023 | Union Sportive Musulmane Oujda - Olympique Dcheira 03.12.2023 | Ittifaq Marrakech - Kawkab Athletic Club of Marrakech 08.12.2023 | Kawkab Athletic Club of Marrakech - Difaa Hassani El Jadidi 09.12.2023 | JS Massira - CODM Meknes 09.12.2023 | Raja Beni Mellal - ASS Association Sportive de Sale 09.12.2023 | Olympique Dcheira - Rapide Oued Zem 09.12.2023 | Stade Marocain - Chabab Atlas Khenifra 10.12.2023 | Wydad Fes - Union Sportive Musulmane Oujda 10.12.2023 | Olympique Club Of Khouribga - Chabab Ben Guerir 10.12.2023 | Racing Athletic Club Casablanca - Ittifaq Marrakech 16.12.2023 | ASS Association Sportive de Sale - Wydad Fes 16.12.2023 | Chabab Atlas Khenifra - Raja Beni Mellal 16.12.2023 | Chabab Ben Guerir - Kawkab Athletic Club of Marrakech 16.12.2023 | Union Sportive Musulmane Oujda - JS Massira 17.12.2023 | CODM Meknes - Racing Athletic Club Casablanca 17.12.2023 | Rapide Oued Zem - Stade Marocain 17.12.2023 | Ittifaq Marrakech - Olympique Club Of Khouribga 17.12.2023 | Difaa Hassani El Jadidi - Olympique Dcheira 19.01.2024 | CODM Meknes - Rapide Oued Zem 19.01.2024 | Difaa Hassani El Jadidi - Raja Beni Mellal 19.01.2024 | Olympique Club Of Khouribga - Wydad Fes 19.01.2024 | ASS Association Sportive de Sale - Stade Marocain 19.01.2024 | Chabab Atlas Khenifra - Olympique Dcheira 19.01.2024 | Chabab Ben Guerir - Racing Athletic Club Casablanca 19.01.2024 | Union Sportive Musulmane Oujda - Kawkab Athletic Club of Marrakech 19.01.2024 | Ittifaq Marrakech - JS Massira 26.01.2024 | CODM Meknes - Rapide Oued Zem 26.01.2024 | Difaa Hassani El Jadidi - Raja Beni Mellal 26.01.2024 | Olympique Club Of Khouribga - Wydad Fes 26.01.2024 | ASS Association Sportive de Sale - Stade Marocain 26.01.2024 | Chabab Atlas Khenifra - Olympique Dcheira 26.01.2024 | Chabab Ben Guerir - Racing Athletic Club Casablanca 26.01.2024 | Union Sportive Musulmane Oujda - Kawkab Athletic Club of Marrakech 26.01.2024 | Ittifaq Marrakech - JS Massira 09.02.2024 | Chabab Ben Guerir - Racing Athletic Club Casablanca 09.02.2024 | Difaa Hassani El Jadidi - Raja Beni Mellal 10.02.2024 | Chabab Atlas Khenifra - Olympique Dcheira 10.02.2024 | Union Sportive Musulmane Oujda - Kawkab Athletic Club of Marrakech 10.02.2024 | Ittifaq Marrakech - JS Massira 11.02.2024 | CODM Meknes - Rapide Oued Zem 11.02.2024 | Olympique Club Of Khouribga - Wydad Fes 11.02.2024 | ASS Association Sportive de Sale - Stade Marocain 17.02.2024 | CODM Meknes - Ittifaq Marrakech 17.02.2024 | JS Massira - Chabab Ben Guerir 17.02.2024 | Racing Athletic Club Casablanca - Union Sportive Musulmane Oujda 17.02.2024 | Stade Marocain - Difaa Hassani El Jadidi 18.02.2024 | Kawkab Athletic Club of Marrakech - ASS Association Sportive de Sale 18.02.2024 | Raja Beni Mellal - Wydad Fes 18.02.2024 | Olympique Dcheira - Olympique Club Of Khouribga 18.02.2024 | Rapide Oued Zem - Chabab Atlas Khenifra 24.02.2024 | Wydad Fes - Kawkab Athletic Club of Marrakech 24.02.2024 | Olympique Club Of Khouribga - Raja Beni Mellal 24.02.2024 | Chabab Atlas Khenifra - CODM Meknes 24.02.2024 | Ittifaq Marrakech - Rapide Oued Zem 25.02.2024 | Difaa Hassani El Jadidi - Racing Athletic Club Casablanca 25.02.2024 | ASS Association Sportive de Sale - JS Massira 25.02.2024 | Chabab Ben Guerir - Olympique Dcheira 25.02.2024 | Union Sportive Musulmane Oujda - Stade Marocain 02.03.2024 | JS Massira - Wydad Fes 02.03.2024 | Chabab Atlas Khenifra - Ittifaq Marrakech 02.03.2024 | Racing Athletic Club Casablanca - Raja Beni Mellal 02.03.2024 | Olympique Dcheira - ASS Association Sportive de Sale 03.03.2024 | CODM Meknes - Difaa Hassani El Jadidi 03.03.2024 | Stade Marocain - Chabab Ben Guerir 03.03.2024 | Rapide Oued Zem - Union Sportive Musulmane Oujda