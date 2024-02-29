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İsrail Kupası 2024
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29.02.2024 | 20:00 | Hapoel Ironi Kiryat Shmona FC-Hapoel Nir Ramat Hasharon FC | İsrail Kupası | round_of_16. Hafta

Hapoel Ironi Kiryat Shmona FC ile Hapoel Nir Ramat Hasharon FC 2024 İsrail Kupası 16. tur maçında karşı karşıya geliyor. tarafından yönetilen Hapoel Ironi Kiryat Shmona FC-Hapoel Nir Ramat Hasharon FC maçı, Kiryat Shmona Municipal Stadium Stadı'nda oynanıyor. Hapoel Ironi Kiryat Shmona FC-Hapoel Nir Ramat Hasharon FC maçının canlı takibini www.aspor.com.tr'den yapabilirsiniz.

Takımlar: Hapoel Ironi Kiryat Shmona FC-Hapoel Nir Ramat Hasharon FC
Maçın Tarihi ve Saati: 29.02.2024 / 20:00
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