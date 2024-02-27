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Canlı Skor Hindistan I-Ligi I-Ligi 23/24 Sezonu Inter Kashi FC - North Eastern re Organising Cultural Association FC maçı
I-Ligi 23/24
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27.02.2024 | 14:00 | Inter Kashi FC-North Eastern re Organising Cultural Association FC | I-Ligi | 18. Hafta

Inter Kashi FC ile North Eastern re Organising Cultural Association FC 23/24 I-Ligi yarı final maçında karşı karşıya geliyor. tarafından yönetilen Inter Kashi FC-North Eastern re Organising Cultural Association FC maçı, Ekana Football Stadium Stadı'nda oynanıyor. Inter Kashi FC-North Eastern re Organising Cultural Association FC maçının canlı takibini www.aspor.com.tr'den yapabilirsiniz.

Takımlar: Inter Kashi FC-North Eastern re Organising Cultural Association FC
Maçın Tarihi ve Saati: 27.02.2024 / 14:00
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