26.02.2024 | 00:30 | CD Platense Municipal Zacatecoluca-Once Deportivo de Ahuachapan | Premier Lig, Kapanış | 8. Hafta

CD Platense Municipal Zacatecoluca ile Once Deportivo de Ahuachapan 2024 Premier Lig, Kapanış 8. hafta maçında karşı karşıya geliyor. tarafından yönetilen CD Platense Municipal Zacatecoluca-Once Deportivo de Ahuachapan maçı, Estadio Antonio Toledo Valle'nde oynanıyor. CD Platense Municipal Zacatecoluca-Once Deportivo de Ahuachapan maçı canlı takibini www.aspor.com.tr'den yapabilirsiniz.
Takımlar: CD Platense Municipal Zacatecoluca-Once Deportivo de Ahuachapan
Maçın Tarihi ve Saati: 26.02.2024 / 00:30
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