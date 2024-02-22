22.02.2024 | 17:00 | Serie D Selection Viareggio Team-Center National Brazzaville Viareggio Team | Viareggio Kupası | quarterfinal. Hafta

Serie D Selection Viareggio Team ile Center National Brazzaville Viareggio Team 2024 Viareggio Kupası çeyrek final maçında karşı karşıya geliyor. tarafından yönetilen Serie D Selection Viareggio Team-Center National Brazzaville Viareggio Team maçı, Stadı'nda oynanıyor. Serie D Selection Viareggio Team-Center National Brazzaville Viareggio Team maçının canlı takibini www.aspor.com.tr'den yapabilirsiniz.



Takımlar: Serie D Selection Viareggio Team-Center National Brazzaville Viareggio Team

Maçın Tarihi ve Saati: 22.02.2024 / 17:00

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