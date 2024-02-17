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Botola Pro D2 23/24
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17.02.2024 | 17:00 | Racing Athletic Club Casablanca-Union Sportive Musulmane Oujda | Botola Pro D2 | 17. Hafta

Racing Athletic Club Casablanca ile Union Sportive Musulmane Oujda 23/24 Botola Pro D2 yarı final maçında karşı karşıya geliyor. tarafından yönetilen Racing Athletic Club Casablanca-Union Sportive Musulmane Oujda maçı, Stade Pere Jego Stadı'nda oynanıyor. Racing Athletic Club Casablanca-Union Sportive Musulmane Oujda maçının canlı takibini www.aspor.com.tr'den yapabilirsiniz.

Takımlar: Racing Athletic Club Casablanca-Union Sportive Musulmane Oujda
Maçın Tarihi ve Saati: 17.02.2024 / 17:00
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