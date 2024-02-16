16.02.2024 | 16:30 | Alex Transfiguration Viareggio Team-Budapest Honved FC Viareggio Team | Viareggio Kupası | 3. Hafta

Alex Transfiguration Viareggio Team ile Budapest Honved FC Viareggio Team 2024 Viareggio Kupası yarı final maçında karşı karşıya geliyor. tarafından yönetilen Alex Transfiguration Viareggio Team-Budapest Honved FC Viareggio Team maçı, Stadı'nda oynanıyor. Alex Transfiguration Viareggio Team-Budapest Honved FC Viareggio Team maçının canlı takibini www.aspor.com.tr'den yapabilirsiniz.



Takımlar: Alex Transfiguration Viareggio Team-Budapest Honved FC Viareggio Team

Maçın Tarihi ve Saati: 16.02.2024 / 16:30

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