15.02.2024 | 16:30 | FC Rukh LVIV Viareggio Team-Center National Brazzaville Viareggio Team | Viareggio Kupası | 2. Hafta

FC Rukh LVIV Viareggio Team ile Center National Brazzaville Viareggio Team 2024 Viareggio Kupası yarı final maçında karşı karşıya geliyor. tarafından yönetilen FC Rukh LVIV Viareggio Team-Center National Brazzaville Viareggio Team maçı, Stadı'nda oynanıyor. FC Rukh LVIV Viareggio Team-Center National Brazzaville Viareggio Team maçının canlı takibini www.aspor.com.tr'den yapabilirsiniz.



Takımlar: FC Rukh LVIV Viareggio Team-Center National Brazzaville Viareggio Team

Maçın Tarihi ve Saati: 15.02.2024 / 16:30

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