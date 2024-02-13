www.aspor.com.tr Anasayfa
FİKSTÜR
PUAN DURUMU
TAKIMLAR
LİG İSTATİSTİĞİ
Maçları Filtrele
Ülke, Sezon, Lig Seçiniz
Ülke
Turnuva
Sezon
Maçlar
Canlı Skor Uluslararası Gençlik Ligi Viareggio Kupası Viareggio Kupası 2024 Sezonu Uyss New York Viareggio Team - Center National Brazzaville Viareggio Team maçı
Viareggio Kupası 2024
GENEL GÖRÜNÜM PUAN DURUMU FİKSTÜR TAKIMLAR

13.02.2024 | 16:30 | Uyss New York Viareggio Team-Center National Brazzaville Viareggio Team | Viareggio Kupası | 1. Hafta

Uyss New York Viareggio Team ile Center National Brazzaville Viareggio Team 2024 Viareggio Kupası yarı final maçında karşı karşıya geliyor. tarafından yönetilen Uyss New York Viareggio Team-Center National Brazzaville Viareggio Team maçı, Stadı'nda oynanıyor. Uyss New York Viareggio Team-Center National Brazzaville Viareggio Team maçının canlı takibini www.aspor.com.tr'den yapabilirsiniz.

Takımlar: Uyss New York Viareggio Team-Center National Brazzaville Viareggio Team
Maçın Tarihi ve Saati: 13.02.2024 / 16:30
Maçın Hakemi:

Yükleniyor Maç Bilgileri Yükleniyor