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Viareggio Kupası 2024
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12.02.2024 | 17:00 | ACF Fiorentina Viareggio Team-FK Crvena Zvezda Belgrade Viareggio Team | Viareggio Kupası | 1. Hafta

ACF Fiorentina Viareggio Team ile FK Crvena Zvezda Belgrade Viareggio Team 2024 Viareggio Kupası yarı final maçında karşı karşıya geliyor. tarafından yönetilen ACF Fiorentina Viareggio Team-FK Crvena Zvezda Belgrade Viareggio Team maçı, Stadı'nda oynanıyor. ACF Fiorentina Viareggio Team-FK Crvena Zvezda Belgrade Viareggio Team maçının canlı takibini www.aspor.com.tr'den yapabilirsiniz.

Takımlar: ACF Fiorentina Viareggio Team-FK Crvena Zvezda Belgrade Viareggio Team
Maçın Tarihi ve Saati: 12.02.2024 / 17:00
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