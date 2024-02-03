03.02.2024 | 12:30 | MFK Dukla Banska Bystrica-FK Pohronie Ziar Nad Hronom Dolna Zdana | Kulüp Hazırlık Maçları | 1. Hafta

MFK Dukla Banska Bystrica ile FK Pohronie Ziar Nad Hronom Dolna Zdana 2024 Kulüp Hazırlık Maçları yarı final maçında karşı karşıya geliyor. tarafından yönetilen MFK Dukla Banska Bystrica-FK Pohronie Ziar Nad Hronom Dolna Zdana maçı, SNP Stadion Stadı'nda oynanıyor. MFK Dukla Banska Bystrica-FK Pohronie Ziar Nad Hronom Dolna Zdana maçının canlı takibini www.aspor.com.tr'den yapabilirsiniz.
Takımlar: MFK Dukla Banska Bystrica-FK Pohronie Ziar Nad Hronom Dolna Zdana
Maçın Tarihi ve Saati: 03.02.2024 / 12:30
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