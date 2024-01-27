27.01.2024 | 15:00 | FK Pohronie Ziar Nad Hronom Dolna Zdana-TJ Banik Kalinovo | Kulüp Hazırlık Maçları | . Hafta

FK Pohronie Ziar Nad Hronom Dolna Zdana ile TJ Banik Kalinovo 2024 Kulüp Hazırlık Maçları . hafta maçında karşı karşıya geliyor. tarafından yönetilen FK Pohronie Ziar Nad Hronom Dolna Zdana-TJ Banik Kalinovo maçı, Futbalovy stadion Ziar nad Hronom'nde oynanıyor. FK Pohronie Ziar Nad Hronom Dolna Zdana-TJ Banik Kalinovo maçı canlı takibini www.aspor.com.tr'den yapabilirsiniz.
Takımlar: FK Pohronie Ziar Nad Hronom Dolna Zdana-TJ Banik Kalinovo
Maçın Tarihi ve Saati: 27.01.2024 / 15:00
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