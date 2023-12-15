www.aspor.com.tr Anasayfa
FİKSTÜR
PUAN DURUMU
TAKIMLAR
LİG İSTATİSTİĞİ
Maçları Filtrele
Ülke, Sezon, Lig Seçiniz
Ülke
Turnuva
Sezon
Maçlar
Canlı Skor Hindistan I-Ligi I-Ligi 23/24 Sezonu North Eastern re Organising Cultural Association FC - Rajasthan United maçı
I-Ligi 23/24
GENEL GÖRÜNÜM PUAN DURUMU FİKSTÜR TAKIMLAR

15.12.2023 | 16:30 | North Eastern re Organising Cultural Association FC-Rajasthan United | I-Ligi | 11. Hafta

North Eastern re Organising Cultural Association FC ile Rajasthan United 23/24 I-Ligi yarı final maçında karşı karşıya geliyor. tarafından yönetilen North Eastern re Organising Cultural Association FC-Rajasthan United maçı, Khuman Lampak Main Stadium Stadı'nda oynanıyor. North Eastern re Organising Cultural Association FC-Rajasthan United maçının canlı takibini www.aspor.com.tr'den yapabilirsiniz.

Takımlar: North Eastern re Organising Cultural Association FC-Rajasthan United
Maçın Tarihi ve Saati: 15.12.2023 / 16:30
Maçın Hakemi:

Yükleniyor Maç Bilgileri Yükleniyor