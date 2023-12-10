10.12.2023 | 16:30 | Churchill Brothers SC-North Eastern re Organising Cultural Association FC | I-Ligi | 10. Hafta

Churchill Brothers SC ile North Eastern re Organising Cultural Association FC 23/24 I-Ligi 10. hafta maçında karşı karşıya geliyor. tarafından yönetilen Churchill Brothers SC-North Eastern re Organising Cultural Association FC maçı, Fatorda Stadium'nde oynanıyor. Churchill Brothers SC-North Eastern re Organising Cultural Association FC maçı canlı takibini www.aspor.com.tr'den yapabilirsiniz.



Takımlar: Churchill Brothers SC-North Eastern re Organising Cultural Association FC

Maçın Tarihi ve Saati: 10.12.2023 / 16:30

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