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Canlı Skor Nijerya NPFL Premier League 23/24 Sezonu Katsina United FC - Bayelsa United FC maçı
Premier League 23/24
GENEL GÖRÜNÜM PUAN DURUMU FİKSTÜR TAKIMLAR
NPFL | 10
Katsina United FC
Azeez Mohammed
26/11/23 - 18:00 0 : 0 Seyirci: 35000 Stat: Muhammadu Dikko Stadium
Bayelsa United FC
Önemli Dakikalar Canlı Anlatım Maç İstatistiği Saha İçi Diziliş
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