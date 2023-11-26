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Canlı Skor Turkiye 2. Lig 2. Lig 23/24 Sezonu Etimesgut Belediyespor - Arnavutkoy Belediyesi Genclik Ve Spor maçı
2. Lig 23/24
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26.11.2023 | 14:00 | Etimesgut Belediyespor-Arnavutkoy Belediyesi Genclik Ve Spor | 2. Lig | 15. Hafta

Etimesgut Belediyespor ile Arnavutkoy Belediyesi Genclik Ve Spor 23/24 2. Lig 15. hafta maçında karşı karşıya geliyor. tarafından yönetilen Etimesgut Belediyespor-Arnavutkoy Belediyesi Genclik Ve Spor maçı, Etimesgut Belediyesi Atatürk Stadı'nde oynanıyor. Etimesgut Belediyespor-Arnavutkoy Belediyesi Genclik Ve Spor maçı canlı takibini www.aspor.com.tr'den yapabilirsiniz.

Takımlar: Etimesgut Belediyespor-Arnavutkoy Belediyesi Genclik Ve Spor
Maçın Tarihi ve Saati: 26.11.2023 / 14:00
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