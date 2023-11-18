18.11.2023 | 22:00 | Royal Olympic Charleroi Chatelet Farciennes-Yound Reds Antwerpen U23 | Nationale 1 | 13. Hafta

Royal Olympic Charleroi Chatelet Farciennes ile Yound Reds Antwerpen U23 23/24 Nationale 1 13. hafta maçında karşı karşıya geliyor. tarafından yönetilen Royal Olympic Charleroi Chatelet Farciennes-Yound Reds Antwerpen U23 maçı, Stade de la Neuville'nde oynanıyor. Royal Olympic Charleroi Chatelet Farciennes-Yound Reds Antwerpen U23 maçı canlı takibini www.aspor.com.tr'den yapabilirsiniz.



Takımlar: Royal Olympic Charleroi Chatelet Farciennes-Yound Reds Antwerpen U23

Maçın Tarihi ve Saati: 18.11.2023 / 22:00

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