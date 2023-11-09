09.11.2023 | 11:30 | Shillong Lajong FC-North Eastern re Organising Cultural Association FC | I-Ligi | 3. Hafta

Shillong Lajong FC ile North Eastern re Organising Cultural Association FC 23/24 I-Ligi 3. hafta maçında karşı karşıya geliyor. tarafından yönetilen Shillong Lajong FC-North Eastern re Organising Cultural Association FC maçı, Jawaharlal Nehru Stadium'nde oynanıyor. Shillong Lajong FC-North Eastern re Organising Cultural Association FC maçı canlı takibini www.aspor.com.tr'den yapabilirsiniz.
Takımlar: Shillong Lajong FC-North Eastern re Organising Cultural Association FC
Maçın Tarihi ve Saati: 09.11.2023 / 11:30
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