www.aspor.com.tr Anasayfa
FİKSTÜR
PUAN DURUMU
TAKIMLAR
LİG İSTATİSTİĞİ
Maçları Filtrele
Ülke, Sezon, Lig Seçiniz
Ülke
Turnuva
Sezon
Maçlar
Canlı Skor Nijerya NPFL Premier League 23/24 Sezonu Rivers United FC - Sunshine Stars FC maçı
Premier League 23/24
GENEL GÖRÜNÜM PUAN DURUMU FİKSTÜR TAKIMLAR
NPFL | 7
Rivers United FC
05/11/23 - 18:00 0 : 0 Seyirci: 25000 Stat: Liberation Stadium
Sunshine Stars FC
Henry Abiodun
Önemli Dakikalar Canlı Anlatım Maç İstatistiği Saha İçi Diziliş
Veri Bulunmamaktadır