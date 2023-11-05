05.11.2023 | 16:30 | Gokulam Kerala FC-North Eastern re Organising Cultural Association FC | I-Ligi | 2. Hafta

Gokulam Kerala FC ile North Eastern re Organising Cultural Association FC 23/24 I-Ligi 2. hafta maçında karşı karşıya geliyor. tarafından yönetilen Gokulam Kerala FC-North Eastern re Organising Cultural Association FC maçı, EMS Stadium Kozhikode'nde oynanıyor. Gokulam Kerala FC-North Eastern re Organising Cultural Association FC maçı canlı takibini www.aspor.com.tr'den yapabilirsiniz.



Takımlar: Gokulam Kerala FC-North Eastern re Organising Cultural Association FC

Maçın Tarihi ve Saati: 05.11.2023 / 16:30

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