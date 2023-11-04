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Canlı Skor Belçika Nationale 1 Nationale 1 23/24 Sezonu Kvv Thes Sport Tessenderlo - Royal Olympic Charleroi Chatelet Farciennes maçı
Nationale 1 23/24
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04.11.2023 | 21:30 | Kvv Thes Sport Tessenderlo-Royal Olympic Charleroi Chatelet Farciennes | Nationale 1 | 11. Hafta

Kvv Thes Sport Tessenderlo ile Royal Olympic Charleroi Chatelet Farciennes 23/24 Nationale 1 11. hafta maçında karşı karşıya geliyor. tarafından yönetilen Kvv Thes Sport Tessenderlo-Royal Olympic Charleroi Chatelet Farciennes maçı, Gemeentelijk Sportpark'nde oynanıyor. Kvv Thes Sport Tessenderlo-Royal Olympic Charleroi Chatelet Farciennes maçı canlı takibini www.aspor.com.tr'den yapabilirsiniz.

Takımlar: Kvv Thes Sport Tessenderlo-Royal Olympic Charleroi Chatelet Farciennes
Maçın Tarihi ve Saati: 04.11.2023 / 21:30
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