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Canlı Skor Belçika Beker van Belgie Beker van Belgie 23/24 Sezonu RWD Molenbeek 47 - Royal Olympic Charleroi Chatelet Farciennes maçı
Beker van Belgie 23/24
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01.11.2023 | 22:00 | RWD Molenbeek 47-Royal Olympic Charleroi Chatelet Farciennes | Beker van Belgie | round_of_32. Hafta

RWD Molenbeek 47 ile Royal Olympic Charleroi Chatelet Farciennes 23/24 Beker van Belgie round_of_32. hafta maçında karşı karşıya geliyor. tarafından yönetilen RWD Molenbeek 47-Royal Olympic Charleroi Chatelet Farciennes maçı, Edmond Machtens Stadyumu'nde oynanıyor. RWD Molenbeek 47-Royal Olympic Charleroi Chatelet Farciennes maçı canlı takibini www.aspor.com.tr'den yapabilirsiniz.

Takımlar: RWD Molenbeek 47-Royal Olympic Charleroi Chatelet Farciennes
Maçın Tarihi ve Saati: 01.11.2023 / 22:00
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