01.11.2023 | 22:00 | Royal Olympic Charleroi Chatelet Farciennes-RWD Molenbeek 47 | Beker van Belgie | round_of_32. Hafta

Royal Olympic Charleroi Chatelet Farciennes ile RWD Molenbeek 47 23/24 Beker van Belgie round_of_32. hafta maçında karşı karşıya geliyor. tarafından yönetilen Royal Olympic Charleroi Chatelet Farciennes-RWD Molenbeek 47 maçı, Stade de la Neuville'nde oynanıyor. Royal Olympic Charleroi Chatelet Farciennes-RWD Molenbeek 47 maçı canlı takibini www.aspor.com.tr'den yapabilirsiniz.
Takımlar: Royal Olympic Charleroi Chatelet Farciennes-RWD Molenbeek 47
Maçın Tarihi ve Saati: 01.11.2023 / 22:00
Maçın Hakemi: