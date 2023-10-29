29.10.2023 | 23:00 | Gimnasia y Esgrima de Concepcion del Uruguay-Sportivo Las Parejas | Torneo Federal A | 36. Hafta

Gimnasia y Esgrima de Concepcion del Uruguay ile Sportivo Las Parejas 2023 Torneo Federal A 36. hafta maçında karşı karşıya geliyor. tarafından yönetilen Gimnasia y Esgrima de Concepcion del Uruguay-Sportivo Las Parejas maçı, Estadio Manuel y Ramon Nunez'nde oynanıyor. Gimnasia y Esgrima de Concepcion del Uruguay-Sportivo Las Parejas maçı canlı takibini www.aspor.com.tr'den yapabilirsiniz.
Takımlar: Gimnasia y Esgrima de Concepcion del Uruguay-Sportivo Las Parejas
Maçın Tarihi ve Saati: 29.10.2023 / 23:00
Maçın Hakemi: