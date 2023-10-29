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Canlı Skor Nijerya NPFL Premier League 23/24 Sezonu Shooting Stars - Doma United FC maçı
Premier League 23/24
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NPFL | 5
Shooting Stars
Edith Agoye
29/10/23 - 18:00 0 : 0 Seyirci: 18000 Stat: Lekan-Salami-Stadion
Doma United FC
Önemli Dakikalar Canlı Anlatım Maç İstatistiği Saha İçi Diziliş
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