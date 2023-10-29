29.10.2023 | 21:00 | Kawkab Athletic Club of Marrakech-Racing Athletic Club Casablanca | Botola Pro D2 | 8. Hafta

Kawkab Athletic Club of Marrakech ile Racing Athletic Club Casablanca 23/24 Botola Pro D2 8. hafta maçında karşı karşıya geliyor. tarafından yönetilen Kawkab Athletic Club of Marrakech-Racing Athletic Club Casablanca maçı, Stade de Marrakech'nde oynanıyor. Kawkab Athletic Club of Marrakech-Racing Athletic Club Casablanca maçı canlı takibini www.aspor.com.tr'den yapabilirsiniz.
Takımlar: Kawkab Athletic Club of Marrakech-Racing Athletic Club Casablanca
Maçın Tarihi ve Saati: 29.10.2023 / 21:00
Maçın Hakemi: