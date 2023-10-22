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Canlı Skor Nijerya NPFL NPFL 23/24 Sezonu Remo Stars - Sporting Lagos FC maçı
NPFL 23/24
GENEL GÖRÜNÜM PUAN DURUMU FİKSTÜR TAKIMLAR
NPFL | 4
Remo Stars
Daniel Ogunmodede
22/10/23 - 18:00 0 : 0 Seyirci: 2000 Stat: Otunba Dipo Dina International Stadium
Sporting Lagos FC
Önemli Dakikalar Canlı Anlatım Maç İstatistiği Saha İçi Diziliş
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