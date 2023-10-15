15.10.2023 | 03:00 | CA Juventud Unida Universitario San Luis-AC San Martin de Mendoza | Torneo Federal A | 35. Hafta

CA Juventud Unida Universitario San Luis ile AC San Martin de Mendoza 2023 Torneo Federal A 35. hafta maçında karşı karşıya geliyor. tarafından yönetilen CA Juventud Unida Universitario San Luis-AC San Martin de Mendoza maçı, Estadio Mario Sebastian Diez'nde oynanıyor. CA Juventud Unida Universitario San Luis-AC San Martin de Mendoza maçı canlı takibini www.aspor.com.tr'den yapabilirsiniz.
Takımlar: CA Juventud Unida Universitario San Luis-AC San Martin de Mendoza
Maçın Tarihi ve Saati: 15.10.2023 / 03:00
Maçın Hakemi: