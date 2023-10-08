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Torneo Federal A 2023
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08.10.2023 | 22:30 | Gimnasia y Esgrima de Concepcion del Uruguay-CD de Pronunciamiento | Torneo Federal A | 34. Hafta

Gimnasia y Esgrima de Concepcion del Uruguay ile CD de Pronunciamiento 2023 Torneo Federal A 34. hafta maçında karşı karşıya geliyor. tarafından yönetilen Gimnasia y Esgrima de Concepcion del Uruguay-CD de Pronunciamiento maçı, Estadio Manuel y Ramon Nunez'nde oynanıyor. Gimnasia y Esgrima de Concepcion del Uruguay-CD de Pronunciamiento maçı canlı takibini www.aspor.com.tr'den yapabilirsiniz.

Takımlar: Gimnasia y Esgrima de Concepcion del Uruguay-CD de Pronunciamiento
Maçın Tarihi ve Saati: 08.10.2023 / 22:30
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