07.10.2023 | 18:00 | Racing Athletic Club Casablanca-ASS Association Sportive de Sale | Botola Pro D2 | 5. Hafta

Racing Athletic Club Casablanca ile ASS Association Sportive de Sale 23/24 Botola Pro D2 5. hafta maçında karşı karşıya geliyor. tarafından yönetilen Racing Athletic Club Casablanca-ASS Association Sportive de Sale maçı, Stade Pere Jego'nde oynanıyor. Racing Athletic Club Casablanca-ASS Association Sportive de Sale maçı canlı takibini www.aspor.com.tr'den yapabilirsiniz.
Takımlar: Racing Athletic Club Casablanca-ASS Association Sportive de Sale
Maçın Tarihi ve Saati: 07.10.2023 / 18:00
Maçın Hakemi: