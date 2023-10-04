www.aspor.com.tr Anasayfa
FİKSTÜR
PUAN DURUMU
TAKIMLAR
LİG İSTATİSTİĞİ
Maçları Filtrele
Ülke, Sezon, Lig Seçiniz
Ülke
Turnuva
Sezon
Maçlar
Canlı Skor Uluslararası Kulüpler CONCACAF Merkez Amerikan Kupası CONCACAF Central American Cup 2023 Sezonu CA Independiente de la Chorrera - FC Motagua Tegucigalpa maçı
CONCACAF Central American Cup 2023
GENEL GÖRÜNÜM PUAN DURUMU FİKSTÜR TAKIMLAR

04.10.2023 | 05:00 | CA Independiente de la Chorrera-FC Motagua Tegucigalpa | CONCACAF Merkez Amerikan Kupası | quarterfinal. Hafta

CA Independiente de la Chorrera ile FC Motagua Tegucigalpa 2023 CONCACAF Merkez Amerikan Kupası quarterfinal. hafta maçında karşı karşıya geliyor. tarafından yönetilen CA Independiente de la Chorrera-FC Motagua Tegucigalpa maçı, Estadio Agustín Muquita Sánchez'nde oynanıyor. CA Independiente de la Chorrera-FC Motagua Tegucigalpa maçı canlı takibini www.aspor.com.tr'den yapabilirsiniz.

Takımlar: CA Independiente de la Chorrera-FC Motagua Tegucigalpa
Maçın Tarihi ve Saati: 04.10.2023 / 05:00
Maçın Hakemi:

Yükleniyor Maç Bilgileri Yükleniyor