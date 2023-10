Maçları Filtrele

01.10.2023 | Kayanza United FC - Olympic Star FC 18.08.2023 | Sports Dynamic - Olympic Star FC 18.08.2023 | AS Inter Star - Kayanza United FC 19.08.2023 | Llb Amasipiri FC - Le Messager Ngozi FC 19.08.2023 | Flambeau Du Centre FC - Rukinzo FC 20.08.2023 | Tigre Noir Ruyigi - Aigle Noir CS 20.08.2023 | Magara Young Boys - Bumamuru FC 20.08.2023 | Vitalo FC - Telaviv FC 20.08.2023 | Musongati FC - Moso Sugar Company 25.08.2023 | Magara Young Boys - Tigre Noir Ruyigi 26.08.2023 | Moso Sugar Company - Vitalo FC 26.08.2023 | Telaviv FC - AS Inter Star 27.08.2023 | Rukinzo FC - Musongati FC 27.08.2023 | Bumamuru FC - Kayanza United FC 27.08.2023 | Aigle Noir CS - Sports Dynamic 27.08.2023 | Le Messager Ngozi FC - Flambeau Du Centre FC 27.08.2023 | Olympic Star FC - Llb Amasipiri FC 01.09.2023 | AS Inter Star - Moso Sugar Company 02.09.2023 | Llb Amasipiri FC - Aigle Noir CS 02.09.2023 | Musongati FC - Le Messager Ngozi FC 02.09.2023 | Sports Dynamic - Magara Young Boys 03.09.2023 | Flambeau Du Centre FC - Olympic Star FC 03.09.2023 | Tigre Noir Ruyigi - Bumamuru FC 03.09.2023 | Vitalo FC - Rukinzo FC 03.09.2023 | Kayanza United FC - Telaviv FC 06.09.2023 | Aigle Noir CS - Flambeau Du Centre FC 09.09.2023 | Rukinzo FC - AS Inter Star 09.09.2023 | Moso Sugar Company - Kayanza United FC 09.09.2023 | Magara Young Boys - Llb Amasipiri FC 10.09.2023 | Le Messager Ngozi FC - Vitalo FC 10.09.2023 | Olympic Star FC - Musongati FC 10.09.2023 | Tigre Noir Ruyigi - Sports Dynamic 10.09.2023 | Bumamuru FC - Telaviv FC 15.09.2023 | Llb Amasipiri FC - Tigre Noir Ruyigi 16.09.2023 | AS Inter Star - Le Messager Ngozi FC 16.09.2023 | Telaviv FC - Moso Sugar Company 17.09.2023 | Musongati FC - Aigle Noir CS 17.09.2023 | Vitalo FC - Olympic Star FC 17.09.2023 | Sports Dynamic - Bumamuru FC 17.09.2023 | Kayanza United FC - Rukinzo FC 17.09.2023 | Flambeau Du Centre FC - Magara Young Boys 22.09.2023 | Rukinzo FC - Telaviv FC 23.09.2023 | Sports Dynamic - Llb Amasipiri FC 23.09.2023 | Aigle Noir CS - Vitalo FC 23.09.2023 | Le Messager Ngozi FC - Kayanza United FC 23.09.2023 | Magara Young Boys - Musongati FC 24.09.2023 | Olympic Star FC - AS Inter Star 24.09.2023 | Tigre Noir Ruyigi - Flambeau Du Centre FC 24.09.2023 | Bumamuru FC - Moso Sugar Company 29.09.2023 | Telaviv FC - Le Messager Ngozi FC 30.09.2023 | AS Inter Star - Aigle Noir CS 30.09.2023 | Moso Sugar Company - Rukinzo FC 30.09.2023 | Musongati FC - Tigre Noir Ruyigi 01.10.2023 | Llb Amasipiri FC - Bumamuru FC 01.10.2023 | Flambeau Du Centre FC - Sports Dynamic 01.10.2023 | Vitalo FC - Magara Young Boys