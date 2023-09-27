27.09.2023 | 05:00 | FC Motagua Tegucigalpa-CA Independiente de la Chorrera | CONCACAF Merkez Amerikan Kupası | quarterfinal. Hafta

FC Motagua Tegucigalpa ile CA Independiente de la Chorrera 2023 CONCACAF Merkez Amerikan Kupası quarterfinal. hafta maçında karşı karşıya geliyor. tarafından yönetilen FC Motagua Tegucigalpa-CA Independiente de la Chorrera maçı, Estadio Tiburcio Carias Andino'nde oynanıyor. FC Motagua Tegucigalpa-CA Independiente de la Chorrera maçı canlı takibini www.aspor.com.tr'den yapabilirsiniz.



Takımlar: FC Motagua Tegucigalpa-CA Independiente de la Chorrera

Maçın Tarihi ve Saati: 27.09.2023 / 05:00

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