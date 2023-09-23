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Canlı Skor Slovakya 3. Liga, Batı 3. Liga, West 23/24 Sezonu OFK Banik Lehota Pod Vtacnikom - RSC Hamsik Academy Banska Bystrica maçı
3. Liga, West 23/24
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23.09.2023 | 16:30 | OFK Banik Lehota Pod Vtacnikom-RSC Hamsik Academy Banska Bystrica | 3. Liga, Batı | 8. Hafta

OFK Banik Lehota Pod Vtacnikom ile RSC Hamsik Academy Banska Bystrica 23/24 3. Liga, Batı 8. hafta maçında karşı karşıya geliyor. tarafından yönetilen OFK Banik Lehota Pod Vtacnikom-RSC Hamsik Academy Banska Bystrica maçı, Futbalovy Stadion OFK Banik'nde oynanıyor. OFK Banik Lehota Pod Vtacnikom-RSC Hamsik Academy Banska Bystrica maçı canlı takibini www.aspor.com.tr'den yapabilirsiniz.

Takımlar: OFK Banik Lehota Pod Vtacnikom-RSC Hamsik Academy Banska Bystrica
Maçın Tarihi ve Saati: 23.09.2023 / 16:30
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