23.09.2023 | 16:30 | OFK Banik Lehota Pod Vtacnikom-RSC Hamsik Academy Banska Bystrica | 3. Liga, Batı | 8. Hafta

OFK Banik Lehota Pod Vtacnikom ile RSC Hamsik Academy Banska Bystrica 23/24 3. Liga, Batı 8. hafta maçında karşı karşıya geliyor. tarafından yönetilen OFK Banik Lehota Pod Vtacnikom-RSC Hamsik Academy Banska Bystrica maçı, Futbalovy Stadion OFK Banik'nde oynanıyor. OFK Banik Lehota Pod Vtacnikom-RSC Hamsik Academy Banska Bystrica maçı canlı takibini www.aspor.com.tr'den yapabilirsiniz.



Takımlar: OFK Banik Lehota Pod Vtacnikom-RSC Hamsik Academy Banska Bystrica

Maçın Tarihi ve Saati: 23.09.2023 / 16:30

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