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Canlı Skor Nikaragua Premier Lig Primera Division 23/24 Sezonu CD Walter Ferretti - CD Ocotal maçı
Primera Division 23/24
GENEL GÖRÜNÜM PUAN DURUMU FİKSTÜR TAKIMLAR
Premier Lig | 9
CD Walter Ferretti
Herny Urbina
22/09/23 - 02:00 0 : 0 Seyirci: 8000 Stat: Estadio Olimpico del IND Managua
CD Ocotal
Elvin Fernando Diaz Flores
Önemli Dakikalar Canlı Anlatım Maç İstatistiği Saha İçi Diziliş
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